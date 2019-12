Drei US-Forscher haben untersucht, wie viele und welche Verletzungen es in den USA in den letzten 20 Jahren gab, die etwas mit dem Handy zu tun haben. Das können Verletzungen direkt durchs Gerät sein, durch Explosionen zum Beispiel. Oder Verletzungen, die indirekt verursacht wurden, wie etwa, wenn Leute durchs Handy abgelenkt waren und dann Unfälle hatten. Insgesamt wurden mehr als 2500 Menschen deswegen medizinisch behandelt. Die meisten hatten Platzwunden und Verletzungen an Kopf oder Nacken. Am stärksten durch die Handynutzung abgelenkt waren Menschen zwischen 13 und 29 Jahren.

Die Forscher sagen: Handy-Unfälle haben in den letzten 20 Jahren stark zugenommen. Der Grund dafür ist einfach: Smartphones gehören viel stärker als früher zu unserem Alltag. Außerdem benutzen viele Menschen das Handy auch beim Laufen.