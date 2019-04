Das kann helfen Erdbeben schneller zu lokalisieren.

In der Regel dauert es zwischen drei und acht Minuten bis aus den Daten von seismischen Stationen errechnet ist, wo ein Erdbeben in welcher Stärke stattgefunden hat. Aber wenn Experten die Aufzeichnungen der seismischen Stationen mit den Daten der User kombinieren, können sie im Schnitt über eine Minute schneller mitteilen, wo ein Beben in etwa stattgefunden hat. Und jede Minute hilft, um Behörden und die Öffentlichkeit schnellstmöglich zu informieren und Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Das schreibt ein internationales Forschungsteam in den Science Advances. Sie haben für die Untersuchung Daten zu mehr als 1500 Erdbeben in 2016 und 2017 ausgewertet haben.