Studierende der privaten SRH Hochschule Heidelberg haben eine Feldstudie gemacht und 1000 Menschen zehn Minuten lang beobachtet. Alle waren im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, in der Öffentlichkeit. Mehr als 200 Personen wurden danach noch von den Studierenden befragt. Die Feldstudie ergab, dass 60 Prozent der beobachteten Personen in den zehn Minuten mindestens ein Mal zum Handy griffen. Und: Wenn die Personen in größeren Gruppen unterwegs waren, schauten sie öfter aufs Handy, als wenn sie in kleinen Gruppen unterwegs waren. In der Befragung hinterher gaben die meisten an, dass sie Nachrichten-Apps genutzt haben.