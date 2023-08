Die Augen fest aufs Handy gerichtet - so laufen viele Menschen durch die Gegend.

Einige Studien legen nahe, dass dadurch mehr Unfälle passieren - andere, dass vor allem jüngere Menschen schon gelernt haben, Hindernissen trotzdem gekonnt auszuweichen. Ein Forscher der Uni New South Wales in Australien wollte es genauer wissen. Er ließ 50 Studierende im Labor über Holzplatten laufen und dabei eine Nachricht auf dem Handy tippen, eine Vergleichsgruppe tippte nichts. Die Probanden wussten nicht, dass der Weg an einer Stelle rutschig war - nur, dass das theoretisch sein könnte.

Smartphone lenkt definitiv ab

Bewegungsdaten zeigten, dass das Risiko zu fallen eindeutig höher war, wenn die Probanden eine Nachricht tippten. Auch bei denen, die aus Vorsicht langsamer gingen. Der Forschungsleiter meint, dass es wohl nichts bringt, Warnschilder aufzustellen. Er schlägt vor, Smartphones so zu entwickeln, dass sie beim Gehen den Bildschirm ausschalten.