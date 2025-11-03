In vielen Städten weltweit haben Menschen mit hoher Luftverschmutzung und Smog zu kämpfen. Im indischen Neu-Delhi versuchen Stadtverwaltung und Forschende jetzt, den Smog mit künstlichem Regen aufzulösen.

Dafür wurden letzten Woche Chemikalien aus einem Flugzeug gesprüht: unter anderem Silberiodid. Dadurch sollen Wolken mehr Feuchtigkeit anziehen, sodass es anfängt zu regnen. Der Regen kann dann den Schmutz aus der Luft waschen.

Aus der Wissenschaft und dem Umweltschutz kommen aber Zweifel - darüber berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Das Wolkenimpfen funktioniere nur, wenn auch genügend Wolken am Himmel seien - letzte Woche habe es kaum Regen gebracht. Grundsätzlich sei es effektiver, die Ursachen für den Smog zu bekämpfen, zum Beispiel weniger Abgase von Autos und Fabriken. Bis jetzt gibt es auch nur wenig Forschung dazu, welche Wirkung das Silberiodid auf die Gesundheit von Menschen und die Umwelt hat.

Die Technik des Wolkenimpfens gibt es schon seit den 1940er Jahren. Neben künstlichem Regen ist ein weiteres Ziel, Ernteschäden durch Hagelkörner zu verhindern. Das wird auch in Deutschland gemacht.

