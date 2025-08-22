Adidas hat sich bei Indigenen in Mexiko entschuldigt.

Dort hat es Streit um eine neue Sneaker-Sandale gegeben.

Politiker und auch Einheimische hatten Adidas vorgeworfen, ein indigenes Design für seine Schlappen geklaut zu haben. Das Kultusministerium hatte von dem Sportartikel-Hersteller deshalb eine Wiedergutmachung gefordert.

Große Veranstaltung in Oaxaca

Und dazu ist es jetzt gekommen. Medien berichten, dass das Ganze eine ziemlich große Veranstaltung war - mit Indigenen Vertretern und vielen Schuhmacher-Familien in der betroffenen Gemeinde in Villa Hidalgo Yalálag im Bundesstaat Oaxaca. Eine Adidas-Sprecherin hat dabei dann um Verzeihung gebeten.

Bei der Veranstaltung haben Leute auch die traditionellen Sandalen getragen, bei denen Adidas das Design abgekupfert haben soll. Der Konzern hat versprochen, ab sofort mit den Indigenen zusammenzuarbeiten.