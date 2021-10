Kuba will in einem Monat wieder aufmachen für Reisende und setzt dabei auch auf Impftourismus.

Der zuständige Minister sagte, dass das Impfprogramm für Menschen aus dem Ausland bis Mitte November stehen soll - spätenstens Anfang Dezember. Seit Monaten laufen in dem Land schon Werbespots mit dem Titel: "Strände, Mojitos, Karibik und Impftstoff - alles an einem Ort". Die Impfung soll kostenlos sein, verabreicht wird Soberana 2. Den Impfstoff hat Kuba selbst entwickelt und hergestellt.

Soberana 2 wird in der Regel drei Mal verabreicht - im Abstand von jeweils 28 Tagen. Da Touristen normalerweise nicht so lange bleiben, könnten sie sich dem Minister zufolge einmal in Kuba impfen lassen und die anderen beiden Dosen bei Abreise mitnehmen. Für Genesene reiche eine einfache Impfung.

Zwei Millionen Touristen erwartet

Die kubanischen Impfstoffe sind bisher nur in Kuba zugelassen. Das Land hat eine Zulassung der Weltgesundheitsorganisation beantragt.

Der für die kubanische Wirtschaft bedeutende Tourismussektor war mit Beginn der Pandemie zusammengebrochen. Für das Jahr 2022 rechnet die Regierung mit zwei Millionen Touristen - vor der Pandemie waren es jährlich rund vier Millionen.