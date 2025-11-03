Die AfD und die Linke haben vor der Bundestagswahl 2025 auf Social Media mit ihren Videos besonders viel Aufmerksamkeit bei jungen Menschen.

Das geht aus einer Analyse der Uni Potsdam und der Bertelsmann Stiftung hervor, für die fiktive Accounts von Nutzern im Alter zwischen 21 und 25 Jahren erstellt wurden.

Ausgewertet wurden Videos, die vor der Bundestagswahl im Februar von den offiziellen Parteienaccounts veröffentlicht wurden. Die AfD hatte an der Gesamtheit der veröffentlichten Videos aller Parteien einen Anteil von knapp 22 Prozent. Durch die Algorithmen von TikTok, YouTube, Instagram und X wurden die AfD-Videos aber vermehrt ausgespielt und kamen in den Feeds junger Nutzer auf einen Anteil von gut 37 Prozent.

Die Videos der Linken lagen bei knapp 28 Prozent. Die SPD hatte die zwar meisten Videos geteilt, kam in der jungen Zielgruppe aber nur auf eine Sichtbarkeit von 14 Prozent. Besonders ineffektiv war die CDU, mit einem Anteil von knapp fünf Prozent.

Wieso manche Parteien sichtbarer sind, können die Forschenden nicht genau erklären - weil die Social Media-Plattformen ihre Algorithmen nicht offenlegen.