Tatsächlich ist im Südosten Australiens etwas Regen gefallen und bei Temperaturen um die 23 Grad kommt die Feuerwehr ein bisschen besser voran gegen die Brände. Im besonders betroffenen Bundesstaat New South Wales brennt es aber weiter an mehr als 120 Stellen. In der Küstenmetropole Sydney steht weiter Rauch, nach Angaben der Gesundheitsbehörden ist die Luft gefährlich schlecht. In der Hauptstadt Canberra ist es noch 34 Grad heiß. Die Menschen müssen Schutzmasken tragen.

Künstlerische Darstellung ist kein Foto

Dennoch zeichnet ein vermeintliches Foto, das in den sozialen Medien kursiert, ein falsches Bild. Unter anderem die Sängerin Rihanna teilte das Bild auf Twitter, das aussieht wie eine nächtliche Satellitenaufnahme. Darauf glüht der Kontinent an fast allen Stellen rot-orange. Das Bild ist aber nur eine künstlerische Darstellung. Auch eine andere Karte wurde oft falsch interpretiert: Hier waren auf dem ganzen Kontinent größere und kleinere Flammen eingezeichnet. Es ging aber nicht um tatsächliche Brände, sondern um mögliche Hitzequellen.

