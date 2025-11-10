Gesundheitsinfos holen sich viele inzwischen auch auf Tiktok - aber da werden oft falsche Infos gepostet.

Darauf weisen Forschende aus den USA hin. Sie haben auf TikTok nach dem Hashtag Asthma gesucht und dann die 40 meist-gelikten englischsprachigen Videos ausgewertet. Dabei kam raus, dass mehr als jedes vierte Video ungenaue und irreführende Behauptungen enthielt. Außerdem wurden gefährliche Mythen verbreitet - zum Beispiel, dass Asthma angeblich geheilt werden könne durch Atemübungen.

Die Forschenden sagen, dass die meisten TikTok-Videos zum Thema Asthma nicht von Ärztinnen und Ärzten präsentiert werden. Momentan seien Falschinfos über Asthma offenbar weiter verbreitet und auch fesselnder als korrekte Inhalte. Deshalb bräuchte es mehr Allergie- und Asthma-Fachleute, die Infos auf Social Media wissenschaftlich fundiert und ansprechend präsentieren. Dann könnten viele Patientinnen und Patienten direkt erreicht werden.

Die Forschenden haben ihre Studienergebnisse auf einem Kongress in Florida präsentiert.



