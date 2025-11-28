Wenn im Social-Media-Feed erst weiter unten Hass-Beiträge auftauchen, dann kann das politische Feindseligkeiten verringern.

Das schreiben Forschende der Stanford University im Fachmagazin Science. Sie haben eine Browser-Erweiterung programmiert, die den Feed der Plattform X neu anordnet. Dadurch rutschen Beiträge mit Hass, Gewalt, parteipolitischen Feindseligkeiten und antidemokratischen Forderungen im Feed weiter nach unten.

Das Ganze wurde eine Woche lang getestet - und zwar von mehr als 1.200 X-Userinnen und -Usern in den USA. Ergebnis: Wer weniger polarisierende Posts oben im Feed hatte, bewertete die politische Gegenseite deutlich positiver – egal ob liberal oder konservativ.

Laut Experten lässt sich das nicht auf Deutschland übertragen - zum einen weil wir mehr als zwei große Parteien haben, und zum anderen weil X bei uns eine kleinere Rolle spielt. Aber der grundsätzliche Mechanismus – dass aggressive Posts negative Gefühle verstärken – gilt auch hier.