Traditioneller chinesischer Volkstanz klingt nicht unbedingt nach was, das auf Social Media trendet - aber genau das ist mit einem Video aus China passiert, das eigentlich zum Lernen gedacht ist.

Das Video geht seit ein paar Wochen viral und es gibt schon einiges an Nachahmern und Memes, berichtet die South China Morning Post. Laut der Zeitung ist auch die deutsche Fitness-Influencerin Pamela Reif auf den Trend aufgesprungen. In dem Clip werden Schritte aus verschiedenen traditionellen Volkstänzen gezeigt - unter anderem dem Huagudeng (Bild oben). Besonders gefeiert wird der "Flash Step" - eine schnelle Ausweichbewegung von einer Seite auf die andere. Dann der "Prodigal Kicking the Ball" - dabei wird mit ausgestreckten Armen gehüpft. Und der "Black Bear Shaking Fur" - dabei schüttelt man als Tänzer den Körper, so wie ein Bär seinen Pelz ausschütteln würde.

Ärzte warnen allerdings auch, dass das Nachtanzen Nebenwirkungen haben kann: z.B. einen Bänderriss. Laut dem Bericht hatten Kliniken in mehreren chinesischen Regionen schon einige junge Patientinnen und Patienten, die sich bei den Tanzschritten verletzt haben.