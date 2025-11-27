Hassrede im Netz nimmt in Deutschland offenbar weiter zu.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts stößt mehr als jeder Dritte in den sozialen Medien auf Hasskommentare und Hetze. Das ist mehr als 2023 - damals hatten 28 Prozent der Befragten gesagt, dass sie Hatespeech im Netz wahrnehmen.

Als häufigste Angriffspunkte beschreiben die Userinnen und User politische oder gesellschaftliche Ansichten. Auch Angriffe wegen ethnischer Herkunft oder rassistische Äußerungen werden häufig beobachtet. Als weitere Gründe für Hassrede wurden Religion, sexuelle Orientierung, Geschlecht oder Behinderung genannt.

Zweite Erkenntnis der Statistik-Fachleute: Auch Desinformationen wird von Usern stärker beobachtet. Vor zwei Jahren haben 48 Prozent der Befragten Fake News wahrgenommen - mittlerweile sind es 54 Prozent.