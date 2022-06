Social Media hilft bei der Entdeckung von Arten.

In Österreich hat ein Biologe mithilfe von Twitter zum zweiten Mal eine bislang unbekannte Milben-Art entdeckt. Die Milbenart aus Japan taufte er Ameronothrus retweet, was so viel heißt wie Retweet-Milbe.

Schon vor zwei Jahren hatte er eine Milbe aus Japan als Art neu entdeckt. Eine Twitter-Nutzerin hatte das Spinnentier an der Küste in der Nähe von Tokio fotografiert und gepostet. Ein lokaler Wissenschaftler informierte den österreichischen Experten, der die Milbe als bisher unbekannte Unterart ausmachte. Sie bekam den Namen Twitter-Milbe.

Das Tier jetzt hatte ein anderer User gepostet und den Experten gefragt, ob es sich um dieselbe Art handele, es war aber eine eigene. In seiner Beschreibungsstudie steht, dass jedes Jahr weltweit bis zu 200 Entdeckungen dazukommen. Inzwischen seien rund 50.000 Milbenarten bekannt.