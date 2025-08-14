An Werbung im Newsfeed haben wir uns schon gewöhnt - manchmal so sehr, dass wir sie nicht mehr von Information unterscheiden können.

Forschende wollten wissen, wie stark Leute beim Scrollen auf Werbeanzeigen anspringen. Für ihre Studie im Fachjournal "Frontiers in Psychology" haben die Forschenden rund 150 Testpersonen rekrutiert, die regelmäßig auf Instagram unterwegs sind. Denen wurden in Gruppen drei Feeds gezeigt, in denen sich 21 normale Posts und 8 mal Werbung fanden. Dabei wurden die Augenbewegungen per Eye-Tracking verfolgt, und danach gab es eine Befragung.

Die Testpersonen erkannten Werbung sehr schnell, wenn es einen Markennamen gab, einen Kauf-Button oder wenn die Bilder sehr aufpoliert aussahen. Viele unauffälligere Anzeigen nahmen die Leute aber nicht als Werbung wahr. Wenn sie darüber aufgeklärt wurden, reagierten manche schockiert. Andere aber auch nicht - das finden die Forschenden schwierig, weil es nicht egal sein sollte, wenn wir Information und Werbung nicht trennen können.

Das Studienteam vermutet auch, dass wir in unseren persönlichen Feeds noch mehr Werbung übersehen, weil die besonders auf unsere Interessen zugeschnitten ist.

