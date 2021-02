Wenn unsere Beziehung in die Brüche geht, dann verändert das unser Verhalten - schon vor der Trennung.

Forschende aus den USA haben untersucht, wie die Sprache von Menschen davon beeinflusst wird. Dafür haben sie nach Posts von Menschen gesucht, die über ihre Trennung berichten, und dann online weitere Texte dieser Menschen analysiert, die vor und nach der Trennung erschienen. Bei der Social-Media-Studie fiel ihnen auf: Etwa drei Monate bevor die Beziehung endete, fingen die Betroffenen an, mehr Pronomen zu benutzen, also Wörter wie "ich" und "wir". Das wurde immer mehr bis zum Zeitpunkt der Trennung, dann ließ der Effekt über einen Zeitraum von einigen Monaten nach. Als die Veränderungen einsetzten, sei den Betroffenen in der Regel noch nicht klar gewesen, dass sie sich in absehbarer Zeit trennen würden.

Die Forschenden sehen in dem vermehrten Gebrauch von Pronomen einen Hinweis darauf, dass die Schreibenden sich sehr stark mit sich selbst beschäftigen und viel nachdenken. Ähnliche Effekte kennt man zum Beispiel auch von Menschen mit Depressionen.