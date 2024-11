Das Eichhörnchen Peanut, das in New York als Haustier gehalten wurde, ist offenbar tot.

Der Mann, bei dem das Tier gelebt hat, hat dessen Tod auf Instagram bekanntgegeben und sich dafür bedankt, dass das Eichhörnchen so viel Freude in seine Familie und in die Welt gebracht hat. Peanut hat mehr als 600.000 Instagram-Follower. Der Mann hat ihn zum Social-Media-Star gemacht, unter anderem mit Videos davon, wie das Eichhörnchen mit ihm oder seiner Katze spielt.

Allerdings ist es im US-Bundesstaat New York verboten, Wildtiere ohne Lizenz zu halten. Deshalb wurde das Eichhörnchen am Freitag bei einer Razzia von Beamten der staatlichen Behörde für Umweltschutz beschlagnahmt. Der Mann hatte daraufhin geschrieben, er befürchte, dass sein Eichhörnchen jetzt eingeschläfert werde. Wie und woran Peanut letztendlich gestorben ist, ist nicht bekannt.

Der Mann sagt, er habe das Eichhörnchen mitgenommen, nachdem dessen Mutter von einem Auto überfahren worden war. Er habe später auch versucht, Peanut auszuwildern - das Tier habe aber kurz darauf wieder auf seiner Veranda gesessen. Daraufhin hat er es behalten.