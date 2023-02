Die US-Regierung hat angeordnet, dass Tiktok von allen Diensthandys und -Tablets gelöscht wird.

Alle Bundesbehörden sollen das "innerhalb von 30 Tagen" umsetzen. Die App Tiktok stammt von dem chinesischen Konzern Bytedance und hat etwa eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Mehrere Länder befürchten, dass der chinesische Staat darüber Zugriff auf sensible Daten bekommt und so spionieren könnte. Auch die EU-Kommission und Kanada haben ihren Beschäftigten verboten, Tiktok auf Dienstgeräten zu installieren. In Deutschland gilt das bisher nur bei einzelnen Ministerien und Ämtern.

TikTok und die chinesische Regierung weisen die Bedenken zurück.