Was wir posten, ist nicht unbedingt, was wir wirklich essen.

Forschende aus den USA haben sich angeguckt, was bei Pinterest an Rezepten und Essens-Fotos geteilt wird. Sie stellten fest: Leute, die viele Follower hatten, stellten vor allem gesündere Rezepte auf ihre Pinnwände - also Gerichte mit wenig Kalorien, die vor allem Gemüse enthielten und wenig tierische Produkte - höchstens Geflügel oder Meeresfrüchte.

Kommentiert und geteilt wurden aber größtenteils andere Gerichte: mit mehr Fett, mit mehr Fleisch und mehr Zucker. Die Forschenden analysierten auch die Sprache in den Kommentaren. Die lasse darauf schließen, dass den Nutzenden der Geschmack von Essen eigentlich wichtiger ist als der Gesundheitsfaktor.

Das Forschungsteam sagt: Wer Programme für gesunde Ernährung in den Sozialen Netzwerken entwickeln will, sollte berücksichtigen, wie Menschen sich dort verhalten.