Manche Emojis begegnen uns in Chats und Social Media ständig, zum Beispiel das Zwinker-Emoji, das Herzchen oder eins, das Tränen lacht.

Forschende aus den USA haben untersucht, wie Emojis auf Twitter eingesetzt werden. Dafür haben sie Millionen Tweets aus 30 Ländern analysiert. Herausgekommen ist, dass etwa 100 Emojis besonders oft gepostet werden. Die meisten stehen für Emotionen, die die allermeisten Menschen weltweit verstehen. Weniger oft tauchen zum Beispiel Länder-Flaggen auf.

Neben den USA benutzen die Menschen auf den Philippinen, in Brasilien und Indien am häufigsten Emojis. Zwischen den Ländern gibt es aber auch Unterschiede: In Brasilien zum Beispiel verwenden die Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer oft ein Herz, wenn sie über Familie schreiben. In den USA kommen Emojis in diesem Zusammenhang kaum vor.