Je ausdrucksstärker Social-Media-Posts sind, desto erfolgreicher sind sie.

Das zeigt eine neue Studie im Fachmagazin Nature Human Behaviour. Mehr als 2000 junge Chinesinnen und Chinesen aus der GenZ nahmen an einer Befragung teil, zu ihrer Persönlichkeit, ihrem Bildungsniveau und ihrem familiären Hintergrund. Das verknüpften die Forschenden mit Daten von über zwei Millionen ihrer Beiträge und Interaktionen auf der größten chinesischen Social-Media-Plattform WeChat.

Dabei zeigte sich, dass ausdrucksstarke Posts mit vielen verschiedenen Gefühlen besonders gut ankommen, also zum Beispiel, wenn man darin nicht nur Freude, sondern auch Frust und Nachdenklichkeit zeigte. Das löste den Forschenden zufolge mehr Empathie und Reaktionen aus - und damit mehr Aufmerksamkeit. Auch der gezielte Einsatz von Emojis spiele mit rein. Der Charakter der Befragten oder ihr soziales Umfeld hatten dagegen kaum Einfluss auf ihren Social-Media-Erfolg.