Wir posten Dinge in den Sozialen Medien, um mit anderen in Kontakt zu treten - aber auch um uns selbst darzustellen.

Unser Selbstbild und das Bild, das so bei anderen von uns entsteht, gehen dabei oft auseinander. Forschende der Cornell-Universität in New York haben Tests mit mehr als 150 Studierenden gemacht. Die sollten sich selbst einschätzen, etwa wie offen und selbsbewusst sie sind, wie unabhängig sie sich fühlen und wie verbunden mit anderen.

Andere Teilnehmende bekamen dann Social-Media-Posts dieser Studierenden zu sehen und sollten einschätzen, was das wohl für Menschen sind. Die Teilnehmenden hielten die Person hinter dem Post oft für offener aber auch für weniger selbstbewusst, als die sich selbst. Eng beieinander waren Selbst- und Fremdbild aber beim Thema Verbundenheit mit Anderen. Die Forschenden sagen, das spiegelt vielleicht wider, dass es vielen Nutzenden bei Social Media in erster Linie darum geht: sich zu verbinden.

Interessant fanden die Forschenden auch, dass Inhalte mit Bild und Ton eher dazu geführt haben, dass Selbst- und Fremdbild übereinstimmten - als Inhalte nur mit Text.