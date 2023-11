In Großbritannien zum Beispiel gibt es sie schon:

Eine Softdrink-Steuer gegen zu hohen Zuckerkonsum. Ein Forschungsteam der TU München und der Uni Liverpool hat jetzt ausgerechnet, was so eine Steuer in Deutschland bringen könnte. Ergebnis: In den kommenden 20 Jahren könnten sich Kosten zwischen neun und 16 Milliarden Euro vermeiden lassen. Weil dann zum Beispiel weniger Menschen Übergewicht, Diabetes oder Karies bekommen.

Verschiedene Modelle

Das Team hat verschiedene Modelle durchgerechnet: Wenn Softdrinks pauschal 20 Prozent teurer würden, würde der Zuckerkonsum pro Kopf und Tag um ein Gramm sinken. Wenn die Hersteller verpflichtet würden, weniger Zucker in die Drinks zu tun, wäre der Effekt noch größer, und zwar um mehr als das Doppelte. Für die Gesundheit der Menschen hieße das: In den nächsten 20 Jahren würde rund eine Viertel Millionen weniger Diabetes Typ 2 bekommen oder zumindest erst später im Leben.

Bis jetzt gibt es in Deutschland keine Softdrink-Steuer. Die Hersteller haben sich verpflichtet, freiwillig weniger Zucker zu verwenden. Das klappt laut Studien aber nur mäßig.