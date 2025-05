Wo wird weltweit die meiste Energie aus Sonne gewonnen?

Dazu gibt es jetzt ein Ranking vom Bundesverband Solarwirtschaft. Deutschland landet dabei auf Platz vier. Mehr Solarstrom wird nur in China, den USA und Indien produziert. Die Länder sind flächenmäßig aber auch deutlich größer.

Letztes Jahr wurden in Deutschland 100 Gigawatt Energie durch Sonne gewonnen. Der Bundesverband Solarwirtschaft sagt, dass die Solarstrom-Leistung letztes Jahr in Deutschland um etwa 14 Prozent gestiegen ist. Und weltweit könnte demnach schon bald in etwa doppelt so viel Solarstrom gewonnen werden wie noch im Jahr 2022.