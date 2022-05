Der Mount Everest zieht als höchster Berg der Welt viele Expeditionen an - das sorgt auch für ziemlich viel Müll und Umweltsünden in der Region.

Jetzt gibt es erste Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit. Mindestens zwei Expeditionsfirmen wollen dieses Jahr zum ersten Mal Solarpanels im Basislager des Everest nutzen. Eine Firma aus Östereich und eine aus Nepal haben 16 Solarpanels auf den Berg gebracht. Das soll für den Strom in der Küche und für die Ausrüstung ausreichen.

Bisher wird Strom hauptsächlich durch Generatoren erzeugt, die Treibstoff verbrennen. Bei den Solarpanels wäre die CO2 Bilanz besser. Von der Firma aus Österreich heißt es, dass es höchste Zeit sei, Umweltsünden in den hohen Bergen nicht gedankenlos fortzusetzen.

Auch biologisch abbaubare Flaggen geplant



Eine Firma will außerdem die von den Sherpas für verbreitete Rituale verwendeten bunten buddhistischen Gebetsfahnen, die auf den Bergen zurückgelassen werden, durch biologisch abbaubare ersetzen. Die Flaggen wieder mitnehmen könne man nicht so einfach - sie seien eine religiöse Gabe an die Götter, um sicher auf den Berg zu kommen, sagte der Firmenchef.