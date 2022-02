Solarmodul aufstellen, einstecken und zack! Kann man seinen eigenen Strom erzeugen.

Das klingt für viele bei den aktuellen Strompreisen sehr verlockend. Aber: eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach ist teuer und für Mieterinnen und Mieter natürlich keine Option. Als Alternative gibt es sogenannte Stecker-Solargeräte - also kleine Photovoltaikanlagen, die man an die Steckdose anschließen kann, um so für den eigenen Stromkreislauf Strom zu produzieren

Stecker-Solargeräte produzieren zusammen bis zu 66 Megawatt



Laut einer Untersuchung der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und der Verbraucherzentrale NRW gibt es davon mehr als angenommen. Allein in den letzten zwei Jahren wurden demnach bis zu 128.000 solcher Stecker-Solargeräte verkauft. Alle bisher in Deutschland betriebenen Geräte zusammen erreichen laut der Studie eine Leistung von bis zu 66 Megawatt. Damit können etwa 51.000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Stecker-Solargeräte bestehen in der Regal aus einem oder zwei Solarmodulen, die am Balkon oder auf der Terrasse befestigt werden können. Sie haben eine Leistung von weniger als einem Kilowatt.