Deshalb können sie im Weltall gut als Stromquelle eingesetzt werden, bei U-Booten bisher eher nicht so. Forschende der New York University haben untersucht, ob Solar trotzdem für Unterwasser-Einsätze genutzt werden könnte. Zunächst mussten sie dafür herausfinden, welche Lichtwellen-Bereiche im tiefen Wasser überhaupt ankommen - an Land arbeiten Solarzellen vor allem mit Licht im roten Bereich.

Das Ergebnis: Im flachen Wasser funktionieren normale Solarzellen aus Silizium noch ganz gut. In Wassertiefen bis etwa 50 Meter kommt aber vor allem Lichtwellen im grünen und gelben Bereich an - und damit können organische Solarzellen gut arbeiten, zumindest noch mit 65 Prozent Effizienz. Das könnte zum Beispiel Sensoren und Mess-Netze unter Wasser sparsamer und effizienter machen.

Und weil auch die normalen Solarzellen vom Dach schon so gut eingekapselt sind, dass sie Monate unter Wasser bleiben könnten, würde sich das Grunddesign der Zelle kaum verändern.