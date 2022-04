In Somalia soll die erste rein von Frauen geführte Nachrichtenplattform mehr Gleichberechtigung bringen.

Das Projekt "Bilal" wird von der Uno finanziert und ist erstmal auf ein Jahr angelegt. Die Uno hofft aber, dass die Plattform dauerhaft bleibt und ihre Arbeit noch ausbauen kann. Chefredakteurin Nasrin Mohamed Ahmed hat mit dem britischen Guardian über ihre Ziele gesprochen. Sie sagt, es gehe darum, die gesellschaftlich vorherrschende Meinung, dass Frauen zu Hause bleiben sollen, in Frage zu stellen.

Auch über Tabu-Themen berichten

Laut Ahmed haben Journalistinnen in Somalia mit dem neuen Projekt zum ersten Mal einen Raum, in dem sie sich physisch und psychisch sicher fühlen könnten. Die Journalistin kündigte an, auch über Tabuthemen wie Kindesmissbrauch zu schreiben - und über Geschichten von Frauen, die es als Unternehmerinnen in ländlichen Gebieten schaffen, ihre Familie zu ernähren.

Ahmed arbeitet zusammen mit einem fünfköpfigen Team - und zwar für Fernsehen, Radio und auch Online.