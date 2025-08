In kaum einem anderen Land der Welt leben so viele Kamele wie in: Somalia an der Ostküste Afrikas. Geschätzt sind es mehr als sieben Millionen Tiere.

Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für die 19 Millionen Menschen in Somalia. Die Milch der Kamele ist in der Vergangenheit aber kaum kommerziell genutzt worden - auch, weil die meisten Tiere mit ihren Hirten durchs Land ziehen. Das ändert sich langsam: Rund um die Hauptstadt Mogadischu sind professionelle Melkbetriebe entstanden. Die Nachrichtenagentur AP hat eine dieser Farmen besucht. Ihre neueste Errungenschaft: Eine Fabrik, die aus Kamelmilch Joghurt macht. Das sorgt auch für neue Jobs: Knapp 200 Mitarbeiter sind laut dem Melkbetrieb fest angestellt. Und auch Somalias Regierung wittert in der Kamelmilch ein neues, großes Geschäft. Sie verspricht, Investitionen in die Branche zu fördern. Der zuständige Minister denkt an Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen Kamelmilch nicht nur zum Trinken, sondern auch für Kosmetika benutzt wird. Demnächst soll erst mal das Sammelnetz außerhalb der Hauptstadt ausgebaut werden - mit Schulungen für Hirten, wie sie ihre Kamele besser melken und mehr Milch für den Verkauf bleibt. Die Nachrichtenagentur AP verweist darauf, dass sie für ihre Berichte über Entwicklungsprojekte in Afrika von der Gates-Foundation finanziell unterstützt wird.