Sie sind deutlich größer als normale Wespen oder Hummeln, auch gelb-schwarz gestreift und brummen laut beim Fliegen.

Nicht mehr genug natürliche Nistmöglichkeiten

Eine LBV-Expertin sagt, dass die Hornissen möglicherweise deshalb öfter gesichtet werden, weil es nicht mehr so viele natürliche Baumhöhlen gibt, in denen sie nisten können. Deshalb suchen sie sich Orte in Siedlungen, zum Beispiel Dachböden oder alte Schuppen. Die LBV-Expertin sagt auch, dass Hornissen zu unrecht den Ruf haben, gefährlich zu sein. Hornissen seien sehr friedfertig und ihre Stiche nicht gefährlicher als die von Bienen oder kleineren Wespen.



Für die Natur haben Hornissen mehrere Vorteile: Ähnlich wie Bienen bestäuben sie Pflanzen, zum Beispiel lieben sie Johannisbeeren. Die Hornissen bestäuben aber auch bei kühleren Temperaturen, bei Wind, bei Regen und sogar nachts. Und weil Hornissen auch andere Insekten und Schädlinge fressen, sorgen sie dafür, dass die Insektenpopulationen im Gleichgewicht bleiben.