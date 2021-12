Für Himmelsgucker ist es ja oft was Besonderes, wenn nichts zu sehen ist.

Zwei Mal wird das dieses Jahr in Mitteleuropa der Fall sein: Am 16. Mai gibt es eine totale Mondfinsternis und am 25. Oktober eine partielle Sonnenfinsternis. Außerdem bedeckt der Vollmond im Dezember einmal den Mars und einmal den Uranus. Eher traurig ist das Nicht-Sehen dagegen, wenn es um einen der großen Sternschnuppen-Ströme geht. Die Leoniden erreichen zwar im November ihren jährlichen Höhepunkt. Der fällt aber bescheidener aus als sonst.

Aus astronomischer Sicht hat das Jahr 2022 übrigens schon am 31. Dezember begonnen - um 9.41 Uhr. Dann stand die Sonne 280 Grad östlich vom Frühlingspunkt. Am 4. Januar passiert die Erde dann den sonnennächsten Punkt ihrer Ellipsenbahn: Die Entfernung beträgt dann 147,1 Millionen Kilometer. Am 4. Juli erreicht die Erde den sonnenfernsten Punkt - fünf Millionen Kilometer weiter weg.