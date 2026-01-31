Erdmännchen sind gerne mit ihren Artgenossen zusammen.

Ihre Gemeinschaften sind allerdings nach strengen Rangordnungen organisiert: Sie werden in der Regel von einem dominanten Paar angeführt. Ein Forschungsteam unter anderem von der Uni Konstanz berichtet im Fachmagazin Behavioral Ecology, wie Erdmännchen ihre sozialen Kontakte pflegen. Neben direktem Körperkontakt spielen offenbar auch Laute eine wichtige Rolle - und zwar solche, die die Tiere während ihrer Sonnenbäder am Morgen erzeugen.

Um diese "Sonnenrufe" zu untersuchen, machten die Forschenden Experimente in der Kalahari-Wüste, mit aufgezeichneten Lauten von einzelnen Tieren. Es zeigten sich klare soziale Muster. Untergeordnete Erdmännchen erhöhten ihre Rufaktivität deutlich, wenn sie Rufe von dominanten Tieren hörten, während die höhergestellten Tiere kaum auf Rufe von rangniedrigeren Erdmännchen reagierten.

Das Team vermutet, dass Erdmännchen durch den Einsatz der Stimme Spannungen abbauen, Konflikte verhindern und soziale Bindungen stärken können.