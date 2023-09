Hitzewellen unter Wasser, Versauerung und extreme Sonneneinstrahlung - Korallenriffe sind durch den Klimawandel extremen Bedingungen ausgesetzt.

Ein australisches Forschungsteam hat geschaut, was es bringen würde, den Korallen einen Sonnenschutz zu verschaffen. Dafür haben sie zwei Korallenarten mit ins Labor genommen und Bedingungen ähnlich wie im Great Barrier Reef geschaffen. Dann haben sie das künstliche Sonnenlicht verdunkelt - einmal vier Stunden am Tag, einmal den ganzen Tag - und damit Bedingungen geschaffen, wie an einem bewölkten Tag.

Es zeigte sich, dass beide Korallenarten auf den Sonnenschutz ansprangen, wenn auch unterschiedlich. So verzögerte sich das Einsetzen der Korallenbleiche bei der ersten Art um drei Wochen - die Koralle konnte also länger den hohen Temperaturen trotzen. Bei der zweiten Art schlug der Sonnenschutz nur in einem kurzen Zeitfenster an.

Einen solchen Sonnenschutz zu installieren ist nicht einfach: Denkbar wäre eine Art Sonnensegel, das geht aber nur für eine kleine Fläche. Forschende experimentieren auch mit künstlichem Nebel - der würde über der Meeresoberfläche wie eine Art Wolkenschutz funktionieren.