Die "Solar Orbiter" ist am Morgen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida in Richtung Sonne gestartet. Nach zehn Jahren Vorbereitung. Die Sonde soll unter anderem das Magnetfeld der Sonnenoberfläche untersuchen. Dieses Magnetfeld treibt nach Ansicht von Forschenden alles andere an: die Eruptionen, die heiße Korona und die Sonnenwinde.

In dreieinhalb Jahren soll die "Solar Orbiter" ihre Umlaufbahn um die Sonne erreichen. Dabei kommt sie ihr näher als der sonnennächste Planet Merkur. Bis auf 42 Millionen Kilometer soll die Sonde an die Sonne heranfliegen. Dort ist es 13 Mal heißer als in Erdumlaufbahnen. Spezielle Hitzeschilde schützen die Instrumente. Die größte Entfernung zwischen Sonde und Erde auf der Umlaufbahn beträgt rund 300 Millionen Kilometer. Ein Radiosignal braucht dann mehr als 16 Minuten.

Das Gemeinschaftsprojekt von Nasa und Esa kostet voraussichtlich rund 1,5 Milliarden Euro und soll insgesamt etwa zehn Jahre dauern.