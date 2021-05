Durchschnittlich alle elf Jahre gibt es auffällig viele Sonnenstürme, Strahlenausbrüche und Sonnenflecken, die Sonne schickt also viel Strahlung und und geladene Teilchen ins All. Danach flaut die Aktivität wieder ab.

Auf der Erde werden wir davor durch das Magnetfeld geschützt. Aber wenn Raumfahrerinnen und Raumfahrer von einem dieser Strahlenschübe getroffen werden, könnte das gravierende Folgen haben. Bedeutend ist das unter anderem für die geplanten Mondmissionen.

Aktivste Phase ab Anfang 2026

Deshalb haben Forschende der Uni in Reading untersucht, wann diesmal der Höhepunkt dieser Strahlungsaktivität erreicht ist. Das Ergebnis: Die aktivste Phase wird wohl ab Anfang 2026 sein. Die US-Mission Artemis soll ab 2024 Astronauten zum Mond bringen, um dort eine Raumstation zu bauen. Russland und China wollen kurz danach, bis 2030, erste bemannte Mondmissionen durchführen.

Die Forschenden empfehlen, die Mond-Missionen entweder möglichst bald stattfinden zu lassen oder aber die Raumfahrzeuge und Raumfahrer besonders gut gegen extreme Strahlung und Teilchenduschen zu schützen.

Die Forschenden haben auch weitere vorhersehbare Muster in den Sonnenzyklen entdeckt: In Zyklen, die länger als der Durchschnitt dauern, gibt es mehr Mega-Stürme und: Diese solaren Mega-Ausbrüche ereignen sich in Zyklen mit gerader Nummer früher, in ungeraden Sonnenzyklen später. Der aktuelle Zyklus mit der Nummer 25 wird laut den Forschenden wahrscheinlich länger dauern, weil der letzte extrem kurz war.