Noch vor dem Magnetfeld liegt die Foreshock-Region. Sie bremst die heranrasenden Teilchen ab. Dabei entstehen elektromagnetische Wellen. Ein internationales Forschungsteam hat diese Wellen jetzt näher untersucht: Dafür hat es die Wellenmuster in Audio-Frequenzen übersetzt und so hörbar gemacht.

In ruhigen Phasen wird die Melodie von einer tiefen Frequenz dominiert. Wenn ein Sonnensturm auf die Foreshock-Region trifft, ändert sich das: Die Frequenz wird deutlich höher, die Melodie komplexer.

Sonnenstürme machen große Wellen

Der Grund: Durch den Sonnensturm enstehen in der Foreshock-Region turbulente Wellen, die sich Richtung Sonne ausbreiten. Das verhindert der Sonnensturm aber. Also richten sich die Wellen zur Erde. Auf dem Weg kollidieren sie dann mit der Außenbarriere des Magnetfelds. Das löst auch dort Schwingungen aus. Die setzen sich bis in die obere Atmosphäre fort. Dort können sie dann unter anderem Polarlichter auslösen.

