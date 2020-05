Forschende waren sich lange unsicher, was das genau ist - zumal dieses Phänomen noch von keinem Marsrover untersucht worden ist. Jetzt hat ein Team von Forscherinnen und Forschern verschiedener europäischer Unis herausgefunden: Das, was da auf dem Mars fließt, ist nicht Lava, sondern Matsch.

Im Fachmagazin Nature Geoscience berichten sie von ihren Experimenten in einer Vakuumkammer. Darin konnten sie die sehr speziellen Gegebenheiten auf dem Mars nachstellen: geringer Druck und extreme Kälte (-20 Grad Celsius). Unter diesen Bedingungen verhält sich Matsch so ähnlich wie Lava auf der Erde: Er dringt durch Risse in der eisigen Oberfläche des Mars und gefriert dann darauf. Auf der Erde bildet Matsch dagegen keine lavaartigen Ströme - auch nicht, wenn es sehr kalt ist.