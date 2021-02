Farfarout – frei übersetzt "Ganz weit draußen", so heißt ein Zwergplanet, der vor drei Jahren entdeckt wurde.

Der Name ist Programm – der Himmelskörper befindet sich nämlich am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Jetzt haben Planeten-Fachleute die Umlaufbahn von Farfarout um die Sonne bestimmt. Über mehrere Jahre haben sie seine Bewegungen mit leistungsstarken Teleskopen beobachtet. Das ergab, dass Farfarout in einer elliptischen Bahn um die Sonne kreist – dafür braucht er mehr als tausend Jahre. An seinem sonnenfernsten Punkt ist er 175 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde.

Zwischendurch kreuzt Farfarout immer mal wieder die Bahn des Neptun, und der Zwergplanet ist dem Planeten wohl schon mal sehr nahe gekommen – dabei wurde er wahrscheinlich an den Rand des Sonnensytems geschleudert. Farfarout könnte wegen dieser Interaktionen laut den Forschenden Aufschlüsse darüber liefern, wie sich Neptun entwickelt hat.



Die Forschenden schätzen Farfarouts Größe auf etwa 400 Kilometer. Wahrscheinlich ist seine Oberfläche mit Eis bedeckt. Einen astronomischen Namen hat Farfarout jetzt übrigens auch bekommen: 2018 AG37 – nach dem Jahr, in dem er entdeckt wurde. Ein offizieller Name soll folgen, sobald der Zwergplanet besser erforscht ist.