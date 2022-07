Google will in Zukunft die Smartphone-Standortdaten von Nutzerinnen und Nutzern löschen, die in den USA Abtreibungskliniken besuchen.

Dasselbe soll für andere sensible Orte wie Kinderwunschkliniken, Frauenhäuser oder Suchtkliniken gelten. Google schreibt in seinem Blog, dass die Einträge von Besuchen dort kurz danach aus dem Standort-Verlauf von Google gelöscht werden sollen. Der Tech-Konzern reagiert damit auf die verschärften Abtreibungsregeln in den USA. Aktivistinnen und Aktivisten warnen schon länger, dass Behörden die Standortdaten von Google & Co. zur Verfolgung von Abtreibungen nutzen könnten - und dass Anti-Abtreibungs-Aktivisten damit Frauen und Abtreibungskliniken einschüchtern könnten. Ende Juni hat das Oberste Gericht der USA das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Konservative Bundesstaaten haben davor oder danach ihre Gesetze verschärft. Einige ermutigen auch Privatleute dazu, Mediziner oder andere Menschen zu verklagen, die Frauen bei einer Abtreibung helfen.