Kinder in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln leiden offenbar immer stärker an psychischen Problemen.

Laut der Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf leiden viele der Kinder unter Panikattacken, Albträumen und Depressionen. Manche versuchten auch, sich umzubringen. Auf den griechischen Inseln lebten inzwischen 42.000 Asylsuchende, mehr als ein Drittel davon seien Kinder. Die Camps seien hoffnungslos überfüllt. Zum Teil herrschten katastrophale hygienische Bedingungen, wegen des kalten Wetters seien viele Kinder krank.

Die schlechte Versorgung und die gefühlte Ausweglosigkeit führten zu Konflikten unter den Bewohner*innen. Die Kinder leben der Organisation zufolge 24 Stunden am Tag in Gefahr und könnten sich häufig nicht gegen Gewalt und Missbrauch wehren. So würden die Kinder nach ihrer Flucht zum zweiten Mal traumatisiert.

SOS-Kinderdorf hat die EU aufgefordert, so schnell wie möglich einen konkreten Plan vorzulegen, der die Menschenrechte der Kinder wahrt.