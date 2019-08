Je intensiver wir auf Instagram, Facebook und Youtube unterwegs sind, desto stärker denken wir in stereotypen Geschlechter-Rollen.

Die Organisation verweist auch auf eine andere Studie, laut der die Rollenbilder, die über Soziale Medien verbreitet werden, an die Geschlechterdarstellung der 1950er Jahre erinnern.

Die verbreiteten Klischees bleiben offenbar nicht ohne Auswirkungen: Ein Drittel der befragten Mädchen und Frauen und über die Hälfte der Jungen und Männer fanden es okay, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Und 57 Prozent der Männer fanden, dass Hausarbeit Frauensache ist. Und auch in Sachen Schönheitsideale vertraten die Social Media-Nutzer ziemlich konservative Ansichten: Frauen sollten in erster Linie schlank und hübsch sein, Männer vor allem muskulös.