Gentrifizierung und Ghettobildung müssen nicht sein.

Eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigt, wie es anders geht. Dafür wurden 16 Fallbeispiele untersucht und Verantwortliche in kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsunternehmen befragt. Es zeigte sich: Wer in einem Viertel soziale Vielfalt will, muss gut planen und verschiedene Angebote machen.

In den untersuchten Neubauquartieren entstanden - auch innerhalb von Gebäuden - unterschiedlich große Miet-, Sozial- und Eigentumswohnungen. Außerdem gab es Platz für gemeinschaftliche Wohnformen, zum Beispiel für ältere und pflegebedürftige Menschen. Und es gab drumherum viel Grün. Wichtig ist, so die Studie, dass so ein Neubauviertel ein klares Konzept hat und die Grundstücke nicht nach Höchstpreis vergeben werden, sondern an die, die die Vorgaben am besten erfüllen.