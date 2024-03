Wenn wir durch ausprobieren alleine nicht weiterkommen, dann kann es helfen, sich bei anderen etwas abzugucken.

Das gilt offenbar auch für Hummeln, wie eine Studie im Fachmagazin Nature zeigt. In Experimenten lernten manche der Insekten durch Beobachten, ein kompliziertes Schalter-Rätsel zu lösen, an dem Artgenossinnen alleine gescheitert waren. Dafür bekamen mehrere Azubi-Hummeln von den Forschenden trainierte Ausbildungshummeln an die Seite, von denen sie lernen konnten, wie der Schalter-Aufbau funktioniert. Fünf der insgesamt 15 Azubis schafften später die Aufgabe auch auf sich allein gestellt. Dass es nicht mehr waren, liegt laut den Forschenden der Londoner Uni vermutlich daran, dass das Schalter-Rätsel für Hummel-Verhältnisse wirklich schwierig war.

Die Experimente zeigen demnach trotzdem, dass nicht nur Menschen komplexe Fähigkeiten von anderen lernen können. Offen bleibt die Frage, ob und wie Hummeln dieses Modelllernen auch in freier Natur nutzen - und ob sie Erfahrungen an Nachkommen weitergeben.