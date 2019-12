Netzpolitik.org hatte aufgedeckt, dass die Plattform Moderatorinnen und Moderatoren angewiesen hat, Videos von Menschen mit Behinderung zu markieren und ihre Reichweite zu begrenzen. Ein Firmensprecher sagte, der Grund dafür sei gewesen, dass es immer mehr Mobbing in der App gab. Er räumte aber ein, dass die Absicht zwar gut, aber der Ansatz falsch gewesen sei.

Laut netzpolitik.org sollen auch homosexuelle und dicke Menschen auf einer besonderen Liste gelandet sein, deren Videos grundsätzlich gedeckelt worden sein sollen. Egal was in den Videos zu sehen war.

Unklar ist noch, wie lange diese diskriminierenden Regeln gültig waren. TikTok sagt, Sie hätten nur in einer früheren Phase gegolten. Netzpolitk.org beruft sich auf anonyme Quellen und sagt, dass die Regeln auch noch im September gegolten haben. TikTok war schon mal in die Kritik geraten, weil es auch politische Inhalte gefiltert haben soll. Zuletzt waren in der App kaum Videos von den Protesten in Hongkong zu sehen. Die Firma weist den Vorwurf der Zensur zurück.