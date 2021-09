In der zwischenmenschlichen Kommunikation ist der Blickkontakt ein wichtiges Signal, über das wir Absichten einschätzen und unser Verhalten anpassen.

Ein Experiment aus Italien hat jetzt ergeben: Das funktioniert offenbar auch zwischen Mensch und humanoiden, also menschenähnlichen Robotern. In dem Versuch sollten 40 Testpersonen in einem Spiel gegen einen Roboter mit einem Kindergesicht antreten. Roboter und jeweils ein Mensch saßen sich dabei gegenüber und sollten auf einem Tablet in der Mitte zwei Autos aufeinander zurasen lassen, ohne einen Zusammenstoß zu verursachen. Gewinner war, wer möglichst lang die Nerven behielt und nicht als erster auswich. Dabei zeigte sich: Wenn der Roboter den Menschen direkt anschaute, brauchten sie viel länger für Entscheidungen und sie passten ihre Strategie seltener an die Spielergebnisse an, also auf Basis sachlicher Erfahrungen.

Wenn der Roboter nicht nur als Maschine wahrgenommen wird

Die Forschenden sehen das als Zeichen, dass unser Gehirn den Blick von Robotern als soziales Signal wertet und Maschinen nicht nur als Maschinen betrachtet, wenn sie menschlich aussehen. Wie bei einem menschlichen Gegenüber versuchen wir dann einzuschätzen, was der Roboter denkt und wie er agieren wird. Die Studienleiterin warnt, dass der Einsatz von humanoiden Robotern unser Verhalten auch negativ beeinflussen kann, vor allem, wenn sie soziale Aufgaben zum Beispiel in der Altenpflege oder bei Therapien übernehmen.