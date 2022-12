Der Klimawandel treibt Menschen in die Städte.

Das gilt laut einer Studie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin vor allem für arme Länder, die in heißen Regionen liegen. Die wichtigsten Faktoren für den Umzug in die Stadt sind: Ernteausfälle und Krankheiten, denn Fachärzte und Krankenhäuser gibt es vor allem in der Stadt.

Die Forschenden sehen einen Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels: Zwischen 1960 und 2016 stieg die durchschnittliche Temperatur um rund ein Grad Celsius. Der Anteil der Menschen, die in Städten lebten, verdoppelte sich im selben Zeitraum von 33 auf 59 Prozent. Untersucht wurden 118 Länder.

In afrikanischen Ländern wie Burkina Faso und Nigeria war dieser Trend besonders deutlich, aber auch in Paraguay und Indonesien. Die Autorinnen und Autoren der Studie erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt, selbst dann, wenn die Menschen in der Stadt im Elend leben.