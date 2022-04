Wenn Affen viele Freunde haben, zeigt sich das auch in deren Hirn.

Ein Team der US-Uni von Pennsylvania hat das an Makaken auf einer Insel untersucht, die zu Puerto Rico gehört. Die Rhesusaffen dort wurden zwar gefüttert, aber ansonsten sich selbst überlassen. Für die Studie beobachteten die Forschenden, wie viele Sozialpartner einzelne Affen hatten - indem sie zählten, mit wem sich die Tiere innerhalb von drei Monaten das Fell pflegten. So kamen manche Affen auf Dutzende Sozialpartner, andere auf weniger bis gar keine. Starb ein Tier, wurde sein Gehirn unter anderem per MRT untersucht.

Es zeigte sich: Bei Makaken mit mehr Sozialpartnern waren bestimmte Gehirnareale größer, die mit Bindung und Sozialverhalten in Verbindung gebracht werden. Der Unterschied zu einsameren Affen wurde allerdings nur bei erwachsenen festgestellt, nicht bei Jungtieren. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass sich das Hirn im Laufe des Lebens an die soziale Situation anpasste.