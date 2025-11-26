Wenn wir krank sind, wollen wir oft einfach nur zuhause im Bett bleiben und niemanden sehen.

Woran das liegt, haben Forschende vom MIT an Mäusen untersucht. Im Fokus stand dabei ein bestimmtes Protein: Interleukin 1 beta. Dieses Protein ist schon länger bekannt dafür, bei Entzündungsreaktionen eine Rolle zu spielen. Die neue Studie zeigt jetzt: Im Gehirn dockt Interleukin 1 beta an Nervenzellen an und da scheint es sich auf unser Sozialverhalten auszuwirken.

Diese Kopplung von Immunsystem und Gehirn ergibt auch Sinn: Wenn wir krank sind und dann im Bett bleiben, können wir a) andere Menschen nicht so leicht anstecken. Und b) gönnen wir uns genug Ruhe, um wieder gesund zu werden.