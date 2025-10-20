Gesellschaft und Politik werden oft als polarisiert beschrieben, das heißt, dass die Menschen in Debatten nicht mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen.

Ein gemeinsames Projekt der Unis Münster, Bochum und Duisburg-Essen hat untersucht, wann wir wieder versöhnlich werden und Kompromisse eingehen. Die Forschenden haben sich dazu Politik und Diplomatie in mehreren Kulturräumen angeschaut, vom Mittelalter bis in die Gegenwart, außerdem haben sie in Gesetzen und Literatur recherchiert, und auch das alltägliche Sozialverhalten beobachtet.

Heraus kam, dass wir Menschen unsere Konflikte nur durch Kompromisse lösen können, wenn alle Beteiligten bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Außerdem sind die Streitthemen entscheidend: Wenn's um teilbare Güter geht, ist ein Kompromiss vergleichsweise einfach. Wenn's um Werte, Moral und insbesondere Religion geht, sind Kompromisse seltener möglich, weil sie als Verrat an Prinzipien erscheinen können. Leichter werden Kompromisse auch durch etablierte Instrumente, wie diplomatische Verhandlungen oder das hinzuziehen von Dritten, die vermitteln.