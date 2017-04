In Deutschland läuft heute eine der größten Abstimmungen an - die Sozialwahl.

Kritik: Mangelnde Transparenz

Lohnt sich Wählen überhaupt?

Der DRadio Wissen-Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann glaubt, dass mit der Wahl zumindest in Sachen soziale Gerechtigkeit nicht viel von den gewählten Vertretern angepackt werden kann. Brunsmann meint, dass in den Gremien abgenickt wird, was die Politik vorgibt. Er sagt, es sei nicht schlimm, die Wahlunterlagen einfach in den Müll zu werfen. Das machen sowieso etwa 70 Prozent der Wahlberechtigten so. Andererseits: Wenn man gar nicht teilnimmt, verspielt man ein demokratisches Recht, das man hat.